26 февраля 2021 | Время чтения 11 мин

Дмитрий Хомяков, , 21:12 — REGNUM В течение двух дней, 16 и 17 февраля, в здании мэрии Москвы проходил XXXII Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

«Расширим всю посевную площадь!» Советский плакат. 1929

Малые формы хозяйств производят более половины товарной продукции отрасли. А забота чиновников о них связана главным образом с проверками и ограничениями, а не с поддержкой и помощью. В общем: «Жить научим (заставим), а материально не поможем!».

На обсуждение участников съезда были вынесены самые актуальные вопросы: важность внятной и стабильной политики государства по ценообразованию; меры по снижению тарифов на электроэнергию на селе, на газ и топливо; доступные кредиты; возможность получать компенсацию затрат при чрезвычайных ситуациях и многие другие больные для аграриев темы.

Стоимость металла сегодня самая высокая за последние 10 лет, причем наибольший её рост зафиксирован в декабре 2020 года. Как следствие, растут цены на технику и оборудование. Принятие новых повышенных ставок утилизационного сбора приведет к еще большему их увеличению. Доступ крестьян к качественной технике стал ещё более сложным. Диспаритет цен пока усиливается.

Дорожают все виды минеральных удобрений, есть примеры роста стоимости на 30−40% по сравнению с прошлым годом.

И все это в преддверии посевной?!

С просьбой прокомментировать ситуацию и дать оценку непростой ситуации в АПК России, складывающейся в 2021 году, мы обратились к заведующему кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрию Хомякову.

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Сначала о некоторых уроках прошедшего года. Поразивший нас и не заканчивающийся кризис внес коррективы во все сферы жизни и экономики — это настоящая «ковидная революция». Традиционные стратегии — оказались не эффективны в условиях деглобализации и регионализации, карантинов и остановки производств.

Согласно январского информационного сообщения Минфина РФ, средняя цена российской нефти марки Urals, а это главный экспортный товар России, в 2020 году оказалась ниже кризисного 2016 года, составив $41,7 за баррель (в 2019 году цена — $63,6 за баррель). В среднем за прошедший год цена российской нефти опустилась почти до уровня 2004 года и стала ниже цены отсечения $42,4 за баррель. Столь низкой среднегодовой цены на главный российский экспортный товар не наблюдалось уже 16 лет (в 2004 году было $34,4; в 2005-м — $50,6). Счетная палата установила снижение доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете до 28%. Однако, это во многом произошло за счет конъюнктурных изменений на мировом рынке, обусловленных пандемией.

Ранее Минфин РФ сообщил, что федеральный бюджет по итогам 2020 года был исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП или 4,1 трлн рублей. За минувший год доходы бюджета составили 18 трлн 722 млрд рублей, а расходы — 22 трлн 824 млрд рублей. На борьбу с пандемией государство потратило 2,9 трлн рублей.

Федеральный бюджет России на 2021 год и плановый период 2022—2023 годы — дефицитный. В нем заложена ожидаемая средняя цена на нефть: в 2021 году в размере $45,3 за баррель; в 2022 году — $46,6 за баррель; в 2023 году — $47,5 за баррель.

В создавшихся условиях, неизбежна оптимизация многих статей расходов, иными словами — секвестр. Минсельхоз РФ в июне 2020 года уменьшил плановые значения индексов производства продукции животноводства, сельского хозяйства и некоторых других параметров, закрепленных в Постановлении Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Мотивировка — сокращение доходов населения и ограничительные меры по преодолению пандемии, рост стоимости семян, минеральных удобрений, запасных частей, ГСМ и т. д.

Финансирование программы сокращается: в 2019 году это было 318 млрд рублей (кассовое исполнение 98,0%), в 2020 — 272 (исполнение 99,8%), на 2021 — определено 260 млрд рублей, уже подведшихся за этот период 25%-й девальвации. Механизм господдержки АПК меняется каждый год, корректируются контрольные цифры и объемы финансирования, что делает трудным даже краткосрочное планирование устойчивого развития отрасли.

Самое простое — дайте субсидии на гектар пашни и на литр молока, и строго выполните свои обещания.

Экспорт аграрной продукции организационно и финансово поддерживает государство. Эти расходы обычно не секвестрируются, а только растут. По информации Минсельхоза РФ для сельскохозяйственных товаров и сырья с 2016 по 2020 годы он рос и составил: $17,8 млрд; $21,6 млрд; $25,8 млрд; $24,5 млрд и $29,5 млрд, соответственно. Но достижение обозначенной в 2018 году цели — обеспечить его объем $45 млрд к 2024 году — пока перенесено на 2030 год. А с 2021 года на неопределенный срок ведено тарифное и нетарифное регулирование по зерну и ряду других товарных позиций, разработан механизм так называемого зернового демпфера. Любой запрет для рынка — это предвестник дефицита. Ведь повышение пошлин ведет к стагнации производств, появлению новых рисков в отрасли, и не решает главную проблему роста цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке — объективный рост ее себестоимости.

За минувший год официальная инфляция в стране составила 4,9%: декабрь к декабрю 2019, а продовольственная в два раза выше. Во время коронакризиса в условиях стагфляции продуктовая инфляция опережает средние темпы, которые пока оцениваются на текущий год близкими к 10%. Меры по государственному регулированию и сдерживанию цен не эффективны, негативно влияют на доходы агропроизводителей и развитие отрасли. У хозяйств возникает необходимость сокращать растущие издержки, в том числе и уменьшить площади посевов. Но, обычно, в первую очередь ограничиваются закупки агрохимикатов, рынок которых не регулируется, а ускорившиеся темпы инфляции, повышение налога на добычу полезных ископаемых в 3,5 раза и благоприятная мировая конъюнктура обусловили быстрый рост их стоимости, темпы которого превышают официальный показатель годовой инфляции. Следовательно, ожидать существенного увеличения объемов применения минеральных удобрений и химических мелиорантов на российской пашне в ближайшей и среднесрочной перспективе не оправдано.

Регулирование цен до начала нового сельскохозяйственного года по цепочке отражается на доходах и финансовых ресурсах отечественных агропроизводителей, вынужденных дешевле продавать выращенную продукцию. Есть экспертные мнения, что упущенная выгода в сумме достигает не менее 160 млрд рублей, и это только в период 15 февраля до 30 июня текущего года. Объемы сопоставимы с государственной поддержкой. В выигрыше окажутся крупные холдинги, которые смогут нарастить долю рынка за счет более слабых игроков. Сельское хозяйство страны — многоукладное, малые формы хозяйствования, К (Ф)Х и ЛПХ производят по разным оценкам до 55% товарной продукции отрасли. Каков, в этом случае, будет результат его работы по итогам года?

Управленцы от экономики уверены, что запретами на экспорт можно стабилизировать внутренние цены. Но на самом деле ограничение экспорта лишь временно маскируют реальное состояние экономики.

Однако сегодня мы видим цену нефти в районе $65 за баррель. Значит, в бюджете появляются дополнительные доходы. Как, когда и на какие статьи будет увеличено финансирование или следует формировать «подушку безопасности»? Будем надеяться, что АПК страны все же получит часть этих средств в виде государственной поддержки.

Индексы производства продукции многоукладного сельского хозяйства страны по всем категориям хозяйств (в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году) отражают неравномерную динамику. Они колебались от плюс 6,9% в 2001 году, до минус 12,1% в 2010, а в кризисный 2020 год составили плюс 1,5%. Я не знаю другой отрасли экономики страны, продемонстрировавшей такие показатели в условиях пандемии.

Можно утверждать, что интенсификация агропроизводства идет. Для различных отраслей АПК эти процессы идут с разной скоростью. Лидером в растениеводстве является зерновой комплекс.

Эффект достигнут за счет современных элементов агротехнологий — сортов, семян, средств защиты растений, в основном импортируемых. Сыграла роль государственная поддержка АПК, начавшаяся с 2004 года. Ограничения импорта, вследствие контрсанкций с 2014 года, повлекшее увеличение внутренних цен на продукты питания, и преференции отечественным товаропроизводителям. За последние семь лет национальная валюта по отношению к резервным девальвирована в 2,5 раза.

Наблюдается улучшение агрометеорологических условий, что связывают с глобальными климатическими процессами. Баланс тепла и влаги на протяжении вегетационного периода в большинстве регионов станы складывается более благоприятно.

Главной и основной материальной основой роста стало накопленное, а сейчас ежегодно и постоянно расходуемое, плодородие почв — запас органического вещества (гумуса), макро‑ и микроэлементов минерального питания растений, комплекс режимов и параметров, позволяющий осуществлять продукционный процесс и формировать урожай возделываемых сельскохозяйственных культур (товарную продукцию), реализуя возросший биоклиматический потенциал.

Эти запасы, составляющие потенциал плодородия, не компенсируются внесением минеральных и органических удобрений, а почвы — национальное богатство страны — постепенно деградируют. Кстати, и сельскохозяйственный экспорт можно рассматривать как вывоз за границу миллионов тонн макро‑ и микроэлементов минерального питания растений, включая стратегический и дефицитный во всем мире фосфор. Такой вот «природо-ресурсный» кредит.

Приведу простой пример. Со 100 млн т зерновых колосовых выносится в действующем веществе (д.в.) 3,0 млн т азота, 1,2 млн т фосфора и 2,3 млн т калия. В сумме — 6,5 млн т д.в. Плюс до 1 млн т кальция и 0,8 млн т магния. А ведь кроме зерна ежегодно собирается и другая продукция растениеводства. В то же время средний ежегодный объем применения минеральных удобрений (д.в.) за последние 20 лет, по данным Росстата, составил всего 2,0 млн т д.в. Такая вот арифметика!

Проблема обеспечения продовольственной безопасности и голода на Земле опять вышла на первый план. Одним из результатов «печатного станка» и помощи экономикам в условиях стагфляции стало повышение цены на продукты питания в мире. По данным ФАО общий индекс мировых цен по итогам 2020 года вырос на 3%, до 98 пунктов, что является максимумом за последние три года. Очевидно, что главные ценовые рекорды ещё впереди, и это ясная долгосрочная тенденция.

В конце XIX века доля продукции сельского хозяйства составляла около 85% всего экспорта России. Хорошо известной из нашей истории экономической политике — «недоедим, но вывезем» не должно быть место в XXI веке! Сама же задача ежегодного системного, планомерного и сбалансированного роста сельскохозяйственного экспорта остается неизменной.

Под сбалансированным, надо понимать параллельное увеличение потребления качественных продуктов питания населением нашей страны. Обеспечение возможности их приобрести при текущем уровне доходов и благосостояния. Еще лучше было бы, чтобы, несмотря на сегодняшнюю и будущие пандемии или их очередные волны, само количество россиян также постоянно росло.

К сожалению, доходы населения страны, даже согласно скорректированной оценке Росстата, — падают. Люди не могут больше поддерживать прежний уровень потребления и переходят на более дешевый рацион, экономят на еде, вынуждены потреблять пищевые суррогаты. Это естественно ограничивает темпы восстановления экономики, развитие внутреннего рынка, в том числе и продуктов питания, и сказывается на развитии аграрной отрасли. Стали говорить о мерах продовольственной помощи малообеспеченным и бедным гражданам России, введении продовольственных сертификатов.

Есть такое понятие — «структурное голодание». Блага среди населения распределяются весьма неравномерно. Даже в США 12% граждан пользуется талонами на питание (food stamps). По ним малоимущие могут покупать продукты первой необходимости в супермаркетах. Поскольку это в первую очередь американские товары, то таким оказывается также оказывается помощь американским фермерам.

В России данная мера давно и неоднократно обсуждалась, но пока не реализуется на практике. Надеюсь, несмотря на все катаклизмы, безвозвратно ушли в прошлое массовое лимитирование и квотирование потребления населением. Старшему поколению россиян последнее знакомо очень хорошо. «Карточки» в СССР были отменены последний раз в 1947 году и охватывали в совокупности более 160 товаров, включая все продовольственные.

Из-за неблагоприятных осенних условий и сложной перезимовки состояние посевов озимых на больших территориях неудовлетворительное, а это основной хлеб страны. Вероятность весеннего пересева на 10% площадей высокая. Как всегда весной выросли тарифы и цены на ГСМ, сельхозтехнику и комплектующие, минеральные удобрения, логистику и т. д.

2021 год будет явно не простой, важно адекватное понимание ситуации и своевременная поддержка отечественных аграриев. Нельзя забывать, что пока ещё значение имеет и плохо предсказуемая санитарно-эпидемиологическая ситуация. Вот такая весенняя специфика.

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