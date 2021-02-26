Лос-Анджелес, США, , 20:10 — REGNUM Глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что он надеется на то, что поклонники вселенной смогут увидеть второй и третий сезоны сериала «ВандаВижен». Об этом 26 февраля сообщил портал Game Rant.

Продюсер отметил, что он слишком долго работает в Marvel, чтобы давать однозначные ответы на подобные вопросы. При этом Файги дал понять, что история Алой Ведьмы после «ВандаВижен» продолжится уже в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Напомним, последний эпизод первого сезона сериала «ВандаВижен» потоковый сервис DisneyPlus покажет 5 марта 2021 года. Главные роли в нём исполняют Элизабет Олсен (Ванда Максимофф), Пол Беттани (Вижен) и Тейона Паррис (Моника Рамбо).

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