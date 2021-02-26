Астрахань, , 20:09 — REGNUM В Астраханской области индивидуального предпринимателя и врача-ветеринара будут судить за мошенничество в особо крупном размере при исполнении контрактов по содержанию бездомных животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, предприниматель заключил муниципальные контракты в июле и августе 2019 года с МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации Красноярского района и администрацией Володарского района. Сумма первого контракта составила более 2, 2 млн рублей, второго — более 540 тысяч рублей. Предприниматель должен был отлавливать бродячих собак, лечить, вакцинировать, стерилизовать в пункте передержки и возвращать в прежние места обитания.

Обязанностей, возложенных на него контрактом, предприниматель не выполнял. Вместо этого врач-ветеринар составлял для бизнесмена фиктивные акты оказанных услуг. Эти документы предприниматель предъявлял заказчикам, чтобы получить деньги за невыполненную работу.

На имущество обвиняемых были наложены аресты.

После завершения расследования прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело было направлено в Кировский районный суд Астрахани.