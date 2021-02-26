Донецк, , 19:57 — REGNUM О гибели в результате обстрела со стороны ВСУ военнослужащего управления Народной милиции ДНР 26 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Донецкий военный погиб во время атаки ВСУ на район села Ленинское (ДНР). В связи со случившимся руководство ОБСЕ призывают посетить ДНР, чтобы дать оценку происходящему.

Читайте также: ВСУ обстреляли из тяжёлых миномётов село Ленинское в ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Ленинское из крупнокалиберного миномёта.

Читайте ранее в этом сюжете: Донецкий завод химизделий попал под миномётный обстрел ВСУ