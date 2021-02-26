Москва, , 19:56 — REGNUM Интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте» вечером в пятницу, 26 февраля. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 17:30 по московскому времени. Большинство жалоб связано с отсутствием доступа к сайту, некоторые также сообщают о проблемах с отправкой сообщений или о невозможности авторизоваться в учётной записи.

Проблемы наблюдаются главным образом у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.