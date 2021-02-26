Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Игра Final Fantasy 7 Remake для PlayStation Plus не будет обновлена до версии для консоли PlayStation 5. Об этом 26 февраля сообщил портал Game Rant.

Игра появится в каталоге сервиса подписки в марте 2021 года, однако когда летом 2021 года состоится релиз Final Fantasy VII Remake Intergrade, подписчики PS Plus не смогут сыграть в её обновлённый вариант. Таким образом, обновить игру смогут лишь те геймеры, которые получили Final Fantasy 7 Remake не через подписку.

Напомним, ранее стало известно, что релиз Final Fantasy VII Remake Intergrade состоится 10 июня 2021 года. Ранее разработчики сообщили, что в эту версию игры будут добавлены новые эпизоды с персонажем Юффи Кисараги из оригинальной Final Fantasy VII.

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