Москва, , 19:50 — REGNUM Компания «ГЛОНАСС» готовится представить на конференции «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» первый российский сервис глобальной навигации высокой точности в режиме реального времени, сообщает 26 февраля пресс-служба компании.

По утверждению разработчиков сервиса, он позволит добиться точности навигационных определений до 10 см в любой точке евразийского и арктического региона без локальной инфраструктуры.

Информация будет доводиться до пользователей через спутниковое вещание и мобильную связь, что позволит применять сервис в любой точке, включая Северный морской путь.

«В ходе проведенной апробации работоспособности сервиса Precise Point Positioning по маршруту Северного морского пути была проверена доставка информации через мобильную связь, космические аппараты «Экспресс», «Ямал», Iridium. Стабильная погрешность навигационных определений составила до 15 см», — сообщает пресс-служба.

Напомним, конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» будет проводиться 3 и 4 марта в Москве.

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