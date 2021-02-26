Мадрид, , 19:45 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Барселона» (Испания) Рональд Куман вынужден досрочно завершить пресс-конференцию перед матчем 25 тура испанской Примеры с «Севильей» — из-за проблем со здоровьем. Об этом 26 февраля сообщает Daily Mail.

У 57-летнего тренера пошла кровь из носа.

В «Барселоне» носовое кровотечение у Кумана связывают с побочным эффектом, который происходит из-за лекарств, которые он принимает. Ранее ему была сделана операция на сердце после приступа.

Матч «Севилья"—"Барселона» состоится 27 февраля.

Сине-гранатовые с 50 очками занимают III место, андалусийцы отстают на 2 балла.