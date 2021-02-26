Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Президент США Джо Байден отправился 26 февраля в Техас, чтобы оценить ущерб от аномальных для штата морозов, которые оставил тысячи человек без электричества. Об этом сообщает ABC.

Утром 26 февраля Байден вылет из Вашингтона в Техас, где он планирует встретиться с губернатором региона Грегом Эбботом и на месте оценить масштабы ущерба в штате.

Напомним, что аномальные холода, с которыми столкнулись Техас и еще ряд регионов США, обрушили добычу нефти в стране, остановили работу заводов по производству микросхем, принадлежащих Samsung Electronics, а также оставили без электроснабжения более 3,1 млн человек.

Как ранее писало ИА REGNUM, президент США Джо Байден официально объявил ситуацию в Техасе стихийным бедствием из-за сильных снегопадов, нехарактерных для этой местности. По данным СМИ, несколько десятков человек погибли от переохлаждения и иных причин, связанных со снежными бурями и холодами.