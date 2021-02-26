Ярославль, , 19:50 — REGNUM В Ярославской области 27 февраля введён свободный режим посещения школы. Об этом сообщает правительство региона.

Школьный коридор City-yaroslavl.ru

Родители самостоятельно могут принять решение — посещать ли ребёнку образовательное учреждение. Если они решат оставить школьника дома, об этом нужно будет сообщить в школу.

Для тех, кто всё же решит пойти в школу, учёба будет организована в обычном режиме. Для отсутствующих школьников информация о темах и домашних заданиях будет размещена в электронных дневниках.

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