Ярославль, 26 февраля, 2021, 19:50 — ИА Регнум. В Ярославской области 27 февраля введён свободный режим посещения школы. Об этом сообщает правительство региона.

City-yaroslavl.ru Школьный коридор

Родители самостоятельно могут принять решение — посещать ли ребёнку образовательное учреждение. Если они решат оставить школьника дома, об этом нужно будет сообщить в школу.

Для тех, кто всё же решит пойти в школу, учёба будет организована в обычном режиме. Для отсутствующих школьников информация о темах и домашних заданиях будет размещена в электронных дневниках.