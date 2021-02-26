Лос-Анджелес, США, , 19:41 — REGNUM Кинокомпания Brainstorm Media назвала дату премьеры будущего фильма ужасов Bloodthirsty про оборотней. Об этом 26 февраля сообщил журнал Variety.

Название картины можно перевести как «Кровожадность», её сюжет расскажет о восходящей звезде музыкальной сцены (Лорен Битти), которая, желая закончить работу над вторым альбомом, вместе со своим продюсером (Грег Брайк) уезжает в удалённое от цивилизации место. В процессе работы над музыкой женщина начинает превращается в кровожадного зверя.

В качестве режиссёра фильма выступила Амелия Мозес, сценарий написала Венди Хилл-Таут. Bloodthirsty выйдет на большие экраны 23 апреля 2021 года.

Зрители знают Лорен Битти по фильмам «Пила 8», «Заплати призраку» и «Кровавый монтаж», а также по сериалу «Горячая точка». Bloodthirsty впервые был показан в рамках виртуального кинофестиваля Fantastic Fest Celebration, который прошёл в сентябре 2020 года.

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