Екатеринбург, , 19:44 — REGNUM В специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) студентам пришлось заниматься в куртках из-за холодов. Информацию о проблемах с температурным режимом подтвердили журналистам в пресс-службе вуза.

В здании центра (выполняющего функции колледжа при вузе) планируется провести ремонт, но его наметили лишь на лето 2021 года.

«Сейчас невозможно что-то сделать, когда идет учебный процесс», — цитирует ответ пресс-службы интернет-газета Znak.

Сейчас учащимся колледжа приходится заниматься в холодных помещениях, признали в вузе.

Как сообщало ИА REGNUM, в УрФУ так и не смогли подключить все общежития к интернету в 2020 году, хотя вуз и перешёл на режим дистанционного обучения.

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