Ярославль, 26 февраля, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков лично выйдет с лопатой чистить город от снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в органах власти.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Вместе с мэром выйдут и чиновники мэрии города. Правда, субботником это мероприятие назвать сложно — акция ожидается во вторник, 2 марта. Ожидается что почин мэра поддержат около 800 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взять лопаты в руки чиновникам посоветовал губернатор Дмитрий Миронов. На заседании правительства области он сказал:

«Выходите сами с лопатами на улицы, на остановки и личным примером показывайте как надо работать своим подчиненным», — заявил Дмитрий Миронов.

Судя по всему, мэр Ярославля Владимир Волков воспринял призыв буквально. Ситуация на улицах Ярославля продолжает оставаться критической, проблемы с уборкой снега усугубились резкой оттепелью и гололёдом. Так что, возможно, градоначальнику понадобиться не лопата, а ледоруб.