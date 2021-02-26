Ульяновск, , 19:25 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства на вечер 26 февраля, за последние сутки в области лабораторно подтверждено 99 случаев заражения SARS-CoV-2. Напомним, сутками ранее выявлено 109 носителей коронавируса, с начала февраля только один раз произошёл суточный прирост случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 47 590 случаев заражения коронавирусом.

В управлении отмечают, что с начала пандемии в регионе проведено 696 311 лабораторных исследований на SARS-CoV-2 в отношении 663 840 человек. В настоящее время под наблюдением остаются 10 602 человека.

Ранее ульяновские власти заявляли, что в 2021 году планируется улучшить материально-техническую базу 95% детских поликлиник и запустить «глобальную работу в направлении модернизации всего первичного звена здравоохранения».