Оттава, , 19:40 — REGNUM Использование вакцины от COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca, на территории Канады одобрило канадское министерство здравоохранения, сообщается 26 февраля на сайте правительства Канады.

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Теперь вакцина рекомендована всем гражданам Канады старше 18 лет. Эффективность вакцины оценивается в 62,1%.

Как ранее писало ИА REGNUM, результаты четырёх клинических испытаний в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, в которых приняли участие около 24 тысяч человек, показали безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca. В связи с этим европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины на территории Евросоюза.