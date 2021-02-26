Тегеран, , 19:20 — REGNUM Последние действия США, предпринятые против Сирии, могут вызвать новую волну насилия и снижают вероятность нормализации отношений Тегерана и Вашингтона, заявил 26 февраля директор международной программы Центра стратегических исследований при аппарате президента Ирана Диако Хосейни.

«Такое поведение может привести две страны к новому витку насилия, что затруднит продвижение дипломатии», — цитирует слова Хосейни ТАСС.

Ранее в сирийском МИДе осудили авиаудары американской авиации, нанесенные по прилегающей к Ираку сирийской провинции Дейр-эз-Зор, отметив, что действия США нарушают международную законность.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля США нанесли удар по объекту в Сирии, который посчитали принадлежащим проиранским вооруженным формированиям.

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