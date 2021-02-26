Тбилиси, , 19:13 — REGNUM Митинг оппозиции в Тбилиси в поддержку председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии завершён, передаёт 26 февраля TV Pirveli.

Однако не все митингующие разошлись, некоторые активисты — несколько десятков человек — остались ночевать в палатках. На площади у здания парламента установлено восемь палаток.

Участники протестов одну из палаток установили прямо на проезжей части, но потом им пришлось убрать её с дороги после предупреждения полиции. Проспект Шота Руставели остаётся закрытым для проезда машин.

Читайте также: На акции протеста в Тбилиси обнародовали условия оппозиции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митингующие в Тбилиси требуют освобождения Мелии. Акции протеста будут продолжены и в марте. Мелия, которого обвиняют в организации беспорядков на митинге в июне 2019 г., возвращён под арест в связи с неуплатой залога.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие в Тбилиси начали устанавливать палатки