Иерусалим, , 19:06 — REGNUM Израильское грузовое судно Helios Ray под флагом Багамских Островов получило повреждения в результате взрыва, произошедшего во время плавания в Оманском заливе, сообщает 26 февраля издание Jerusalem Post.

В результате взрыва никто из экипажа не пострадал, а судно удалось довести до ближайшего порта.

Не исключено, что причиной взрыва могла быть морская мина.

По данным СМИ, судно принадлежит фирме Ray Shipping Ltd, зарегистрированной в Тель-Авиве.

Причины взрыва пока не выяснены.

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