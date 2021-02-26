Тамбов, , 19:06 — REGNUM В Тамбовской области в 2021 году году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется ввести в эксплуатацию 760 тыс. кв. метров жилья, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Новостройка в Тамбовской области Tambov.gov.ru

По словам и.о. начальника регионального управления градостроительства и архитектуры Эдуарда Никулина, ввод жилья — основной показатель, характеризующий развитие отрасли. По итогам прошлого года Тамбовская область перевыполнила установленные целевые значения — было введено в эксплуатацию 698,6 тыс. кв. метров жилья. По оценочным данным, обеспеченность жилой площадью на одного жителя области по итогам 2020 года составит 31,5 кв. метра. Показатель ввода жилья в расчете на одного человека составляет 0,702 кв. м, что выше среднего по ЦФО и в целом по России.

«В этом году жилищное строительство активно продолжится как в областном центре, так и в других территориях области. Примерно 70% — это индивидуальные дома», — отметил Эдуард Никулин.

В 2021 году на территории региона планируется построить 760 тыс. кв. метров жилья, что на 8,8% больше уровня 2020 года.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» управлением была произведена инвентаризация всех площадок комплексной застройки в регионе. Активно развивается не только Тамбов, но и территории Донского, Бокинского и Комсомольского сельсоветов Притамбовья, города Мичуринск и Рассказово, Мичуринский и Моршанский районы.

В части многоэтажного строительства в 2021 году планируется ввести в Тамбове в микрорайоне Высота 18 тыс. кв. метров жилья, в микрорайоне «Телецентр» — 14 тыс. кв. метров, в районе «Пехотка» — 17 тыс. кв. метров, в микрорайоне «Слобода» Тамбовского района — около 3 тыс. кв. метров, в Мичуринске — почти 12 тыс. кв. метров жилья.

В сельских территориях ведется в основном индивидуальная жилая застройка. Строительство домов стимулируется государственными программами, которые предусматривают обеспечение граждан земельными участками, выдачу субсидий, «подъемных», льготной ипотеки.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что развивающимся микрорайонам нужна современная инженерная, транспортная и социальная инфраструктура, которая должна строиться опережающими темпами. За счет развития соответствующей инфраструктуры идет поддержка жилищного строительства, поэтому Тамбовская область старается участвовать во всех федеральных программах, направленных на комплексное освоение территорий.

В 2021 году на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Минстрой предоставил региону 261,3 млн рублей субсидии. Соглашением предусмотрена реализация четырех проектов. Два из них касаются строительства транспортной инфраструктуры в микрорайонах Новый Котовск и Майский. И еще два проекта предполагают строительство инженерных сетей в жилых зонах Кирсанова. Регион за год должен обеспечить на этих земельных участках ввод 32 тыс. кв. метров жилья.