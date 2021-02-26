Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Частная компания Dynetics, завершив в срок общую разработку лунного модуля для NASA, приготовилась к детальной проработке проекта. Об этом 25 февраля сообщила компания на своем сайте.

Напомним, что Dynetics вошла в список коммерческих компаний, которые поборются за участие в реализации лунной программы NASA. Общая сумма контракта для победителя составляет $45,5 млн.

На очередном этапе программы компании должны были представить прототипы модулей для посадки на Луну с кораблей, находящихся на окололунной орбите.

Однако в NASA сообщили, что данный этап отложен. Несмотря на это, Dynetics вовремя выполнила план и теперь собирается опередить главных конкурентов SpaceX и Blue Origin, приступив к детальной разработке собственного лунного посадочного модуля.

Как ранее писало ИА REGNUM, программа по освоению Луны NASA предусматривает запуск пилотируемой миссии в 2024 году. Планируется, что к 2028 году пилотируемые полёты на Луну должны стать регулярными.