Добрянка, Пермский край, , 19:11 — REGNUM В поселке Камский Добрянского городского округа Пермского края произошел пожар, который унес жизни трёх человек. По факту гибели людей проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, личности погибших ещё не установлены. Известно, что в доме проживал 57-летний житель поселка, который злоупотреблял спиртными напитками и вел асоциальный образ жизни. Мужчина использовал в быту неисправные электроприборы и не соблюдал технику пожарной безопасности при проживании в частном доме.

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому края, пожар произошел во второй половине дня 25 февраля. Площадь горения составила 25 квадратных метров.