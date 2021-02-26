Лиссабон, , 19:00 — REGNUM Вратарь сборной Португалии по гандболу Альфредо Кинтана скончался спустя 4 дня после остановки сердца. Об этом 26 февраля сообщили в португальском клубе в Twitter.

У Кинтаны остановилось сердце во время подготовки к матчу ЛЧ с «Мешковым» (Брест). Командному врачу не удалось привести в сознание спортсмена.

Компьютерная томография в больнице выявила у спортсмена отек мозга, вызванный остановкой сердца.

Кинтане было 32 года, выступал за сборную Португалии с 2014 г.