Екатеринбург, , 19:10 — REGNUM В посёлке Косулино (Свердловская область) в ближайшее время не начнут строить новую школу, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

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По словам чиновника, заявку на финансирование строительства подавало региональное министерство образования.

«Но объективные причины, в том числе, связанные с пандемией, снова не позволили к реализации проекта приступить», — так объяснился губернатор.

Впрочем, власти не забывают о проблеме, но для начала нужно получить уверенность в финансировании строительства. «Родителей очень хорошо понимаю», — добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при строительстве школы № 167 в Екатеринбурге обрушилась временная конструкция. Двое рабочих пострадали.

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