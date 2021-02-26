Саранск, 26 февраля, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Ключевой проблемой Мордовии врио главы республики Артём Здунов, назначенный в регион 100 дней назад, назвал сложное экономическое положение, созданное для её жителей.

Пресс-служба правительства Мордовии

«Для любого руководителя на новом месте это время для того, чтобы разобраться с текущей ситуацией, принять первоочередные решения, сделать необходимые шаги, и определить — как двигаться дальше», — отметил он.

Ситуация в республике характеризуется низким уровнем доходов граждан, нехваткой рабочих мест с достойной оплатой труда, оттоком трудоспособного населения из Мордовии — около 2 тыс. человек в течение каждого из последних трёх лет. Целый ряд предприятий, основных налогоплательщиков, находятся в тяжелом финансовом положении, некоторые в стадии банкротства.

«При этом профильные министерства не выполняют свои прямые функции помощи предприятиям, снижения бремени, координации внутренней взаимосвязи, позволяющей товарам и услугам наших товаропроизводителей комфортно чувствовать себя на рынке», — подчеркнул руководитель республики.

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Он констатировал, что республика отстает по реализации нацпроектов, не осваивает выделенный объем средств, из-за чего приходится возвращать деньги, выделенные федеральным центром.

«В такой ситуации это является как минимум халатностью лиц, которые отвечают за реализацию нацпроекта. Срыв сроков и объемов гособоронзаказов я считаю фактически преступлением этих лиц. Объем государственного долга Республики Мордовия — более 49 млрд рублей, имеется многомиллиардная просроченная кредиторская задолженность органов государственной власти и муниципалитетов перед поставщиками услуг. Настоящий её объем нам еще предстоит оценить», — продолжил Здунов.

Все эти обстоятельства являются тормозом для развития инфраструктуры, республика лишена возможности развиваться адекватно своему потенциалу.

«Председатель правительства, отдельные представители профильных министерств практически самоустранились от решения накопленных проблем. Правительство республики не имеет плана выхода из создавшегося положения. Поэтому мною принято решение об отставке правительства и соответствующий Указ сегодня мной подписан», — подытожил врио главы Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии Госсобрания республики 26 февраля Здунов объявил, что отправляет правительство региона в отставку.

Несколько недель до этого новый руководитель разбирался с делами республики вскрывая все новые и новые проблемные вопросы.

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