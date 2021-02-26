Благовещенск, , 18:52 — REGNUM Запуск спутников британской компании OneWeb с космодрома «Восточный» запланирован на 25 марта 2021 года. Об этом сообщили 26 февраля в пресс-службе компании «Главкосмос».

Отмечается, что все 36 космических аппаратов были доставлены в аэропорт Благовещенска транспортным самолётом Ан-124, после чего были транспортированы на космодром. С 27 февраля начнется их подготовка к запуску на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Напомним, Роскосмос планирует осуществить в 2021 году в общей сложности восемь запусков по программе OneWeb с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру». В декабре минувшего года с «Восточного» впервые было запущено 36 спутников OneWeb, это стало также первым полностью коммерческим запуском с космодрома.

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