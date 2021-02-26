Алжир, 26 февраля, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Китай преподнес в подарок Алжиру 200 тыс. доз вакцины Sinopharm, которые были привезены в военный аэропорт Буфарик. Об этом 25 февраля сообщает Le Monde.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú-1 Китайская вакцина Sinopharm

По словам министра связи Алжира Аммара Белхимера, эта поставка «дополняет механизм борьбы с пандемией. Этот процесс будет продолжаться, и будут дальнейшие поставки вакцин до полного удовлетворения потребностей страны до конца года».

Данная поставка является самой крупной партией вакцин от COVID-19, полученной Алжиром. В конце января в страну доставили два груза: по 50 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» и британо-шведской вакцины AstraZeneca. Алжир начал свою кампанию по вакцинации 30 января. По словам министра здравоохранения Абдерахмана Бенбузида, благодаря помощи COVAX Алжир должен получить к концу февраля партию от 700 тыс. до 800 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алжире анонсировали скорое начало производства вакцины «Спутник V».