Москва, 26 февраля, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Министерство обороны России получит до конца 2021 года семь разведывательно-ударных комплексов БПЛА с дронами «Орион», сообщил 26 февраля генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Kronshtadt.ru БЛА «Орион»

Заявление об этом он сделал в ходе посещения московского предприятия компании министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

На вопрос — «Сколько комплексов поставите в 2021 году?», — Богатиков ответил: «шесть — семь».

Стоит отметить, что в состав каждого такого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата.

Когда Сергей Шойгу потребовал увеличить темпы выпуска дронов такого класса, Богатиков сообщил о планах запуска в 2021 году серийного производства комплексов БПЛА.

Справка ИА REGNUM: БЛА «Орион», разработанный компанией «Кронштадт» в рамках программы «Иноходец» полностью состоит из отечественных комплектующих. Максимальная взлётная масса Аппарат массой 1150 кг. может работать в воздухе до 24 часов с крейсерской скоростью 200 км/ч на высотах до 7,5 тыс. метров.

Разведывательно-ударный комплекс БПЛА «Орион» с 2019 года испытывался в ходе боевых действий в Сирии.