Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM В Петербурге следует сохранить упрощенный порядок создания ресторанами летних террас, который ввели в 2020 году на время пандемии, чтобы облегчить жизнь бизнесу. Такого мнения придерживается депутат Заксобрания Петербурга, единоросс Денис Четырбок.

Летнее кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

Он направил соответствующее обращение губернатору Александру Беглову, где просит закрепить существующий сейчас упрощенный порядок согласования.

«Представители сообщества рестораторов обращают внимание на излишнюю зарегулированность процедуры согласования размещения летних террас», — пишет он.

Депутат также интересуется, планирует ли Смольный в 2021 году освободить общепит от сложной процедуры, а также внести поправки в правовое регулирование, дабы в принципе снять излишние административные барьеры.

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