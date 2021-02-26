Санкт-Петербург, 26 февраля, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Петербурге следует сохранить упрощенный порядок создания ресторанами летних террас, который ввели в 2020 году на время пандемии, чтобы облегчить жизнь бизнесу. Такого мнения придерживается депутат Заксобрания Петербурга, единоросс Денис Четырбок.

Дарья Драй ИА REGNUM Летнее кафе

Он направил соответствующее обращение губернатору Александру Беглову, где просит закрепить существующий сейчас упрощенный порядок согласования.

«Представители сообщества рестораторов обращают внимание на излишнюю зарегулированность процедуры согласования размещения летних террас», — пишет он.

Депутат также интересуется, планирует ли Смольный в 2021 году освободить общепит от сложной процедуры, а также внести поправки в правовое регулирование, дабы в принципе снять излишние административные барьеры.

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