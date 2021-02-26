Москва, , 18:43 — REGNUM Опрос, который сейчас проводится в Москве в отношении памятника на Лубянской площади — это либо глупость, либо провокация, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Противопоставлять Александра Невского Дзержинскому, значит вновь наступать на старые грабли», — отметил Никонов в ТГ-канале.

Людей фактически заставляют выбирать между ними.

«А зачем? Почему именно сейчас мы должны этот вопрос решать? Никто не требовал, чтобы, условно говоря, к следующему четвергу поставить один памятник или другой. Идея с восстановлением памятника Дзержинскому возникает не впервые. Но в последние годы мы все-таки исходим из принципа «не навреди», — рассуждает парламентарий.

Никонов полагает, что голосование — «попытка стравить тех патриотов, которые считают определенным образцом для подражания дореволюционную Россию, и тех патриотов, которые преданы советскому прошлому».

"В итоге мы получили еще одну точку серьезного напряжения, причем совершенно на ровном месте», — прогнозирует Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, голосование по памятнику на Лубянке в Москве стартовало 25 февраля. Жители столицы выбирают между двумя историческими личностями — Александром Невским и Феликсом Дзержинским.

Читайте ранее в этом сюжете: Раскол: Невский опережает Дзержинского в голосовании по памятнику на 2%