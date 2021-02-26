Париж, , 19:01 — REGNUM Число решений резидентов иностранных государств об инвестировании в экономику Франции упало на 17% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствуют данные государственного агентства «Бизнес Франции», опубликованные 26 февраля.

Эксперты агентства связывают это снижение с глобальным замедлением инвестиционных процессов из-за пандемии SARS-CoV-2 и связанной с ней неопределенностью.

Уточняется, что в 2020 году иностранцы приняли 1 215 решений о начале инвестиционных проектов, что позволило создать в стране 5 тысяч рабочих мест и сохранить еще 30 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что в стране ежегодная рождаемость упала впервые с 1975 года.

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