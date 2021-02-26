Москва, , 18:42 — REGNUM Вопросы мирного урегулирования ситуации в Афганистане обсудили в Москве российский и афганский министры иностранных дел Сергей Лавров и Ханиф Атмар, сообщили 26 февраля в пресс-службе МИД РФ.

Ханиф Атмар Mgimo.ru

«В ходе беседы состоялся конструктивный обмен мнениями о перспективах мирного процесса в Афганистане, по актуальным вопросам двусторонних отношений, регионального сотрудничества с фокусом на проблемы борьбы с терроризмом и наркотрафиком», — говорится в сообщении.

Москва высказала свою позицию, согласно которой межафганские переговоры должны перейти к «содержательной фазе», чтобы наконец добиться прекращения войны в Афганистане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам вышеуказанных переговоров, Лавров заявил, что Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов в мире: на него приходится 90% мирового наркотрафика.

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