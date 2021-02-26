Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, отменила первый пуск орбитальной ракеты-носителя New Glenn после того, как SpaceX и United Launch Alliance «увели» контракт Пентагона. Об этом 25 февраля сообщил The Verge.

«Новая цель для New Glenn, это осуществление полета в IV квартале 2022 года, — сообщается на сайте компании Blue Origin. — Наша команда уже поставила в известность всех клиентов и договорилась на счет новых сроков».

«Потеря контракта сильно опечалила нас и нарушила планы», — сообщил ранее вице-президент программы New Glenn Джаррет Джонс.

По словам руководителя, компания потратила $3 млрд на проект New Glenn и адоптировала ракету специально для нужд Пентагона. Но после того, как BBC США отдали контракт другим фирмам, компания вынуждена пересмотреть свою программу.

Напомним, что ракета-носитель New Glenn, состоящая из трех ступеней, предназначена для отправки в космос грузов для нужд национальной безопасности США, а также коммерческих клиентов.