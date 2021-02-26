26 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Черекский район, Кабардино-Балкария, , 18:42 — REGNUM Одна из внедорожных экспедиций по Кабардино-Балкарии позволяет проехать от Баксанского к Чегемскому ущелью по перевалам, без заезда на асфальт. В Баксанском ущелье расположено высокогорное озеро Гижгит. Окружённое Скалистым хребтом, в советское время озеро использовалось как хвостохранилище вольфрамово-молибденового комбината, сейчас же туристы могут насладиться видами в беседке на берегу.

Баксанское ущелье. Внедорожная экспедиция по Кабардино-Балкарии Антон Подгайко © ИА REGNUM

Баксанское ущелье. Внедорожная экспедиция по Кабардино-Балкарии Антон Подгайко © ИА REGNUM

Баксанское ущелье. Внедорожная экспедиция по Кабардино-Балкарии Антон Подгайко © ИА REGNUM

Озеро Гижгит Антон Подгайко © ИА REGNUM

Озеро Гижгит Антон Подгайко © ИА REGNUM Озеро Гижгит Антон Подгайко © ИА REGNUM

Перевал Актопрак между Баксанским и Чегемским ущельями Антон Подгайко © ИА REGNUM

У посёлка Былым начинается перевал Актопрак. По дороге расположены заброшенное село Актопрак, в котором сейчас находится база пастухов, и знаменитые глиняные замки — скалы из белой глины со множеством пещер. Эта дорога ведет в Чегемское ущелье, где расположен курорт экстремального отдыха FlyChegem. Там можно покататься на параплане и прыгнуть со скалы (rope jump).

Перевал Актопрак между Баксанским и Чегемским ущельями Антон Подгайко © ИА REGNUM

Перевал Актопрак между Баксанским и Чегемским ущельями Антон Подгайко © ИА REGNUM

Чегемское ущелье Антон Подгайко © ИА REGNUM

Чегемское ущелье Антон Подгайко © ИА REGNUM

Чегемское ущелье Антон Подгайко © ИА REGNUM Чегемское ущелье Антон Подгайко © ИА REGNUM

Верхняя точка параллельного Черекского ущелья — село Верхняя Балкария, рядом с которым расположены руины существовавшего до 1944 года села Кюнлюм-Эл. Вокруг села сохранились башни и остатки строений XVII века, которые сейчас являются памятниками культуры.

Черекское ущелье. Экскурсия по руинам села Кюнлюм-Эл Антон Подгайко © ИА REGNUM

Гид проводит экскурсию по руинам села Кюнлюм-Эл Антон Подгайко © ИА REGNUM

Черекское ущелье Антон Подгайко © ИА REGNUM

Черекское ущелье Антон Подгайко © ИА REGNUM

Чегемское ущелье Антон Подгайко © ИА REGNUM Черекское ущелье Антон Подгайко © ИА REGNUM

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