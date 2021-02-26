Донецк, , 18:28 — REGNUM Завод химических изделий в Донецке попал под обстрел ВСУ вечером 26 февраля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Предприятие находится на севере Донецка, который был атакован украинскими боевиками со стороны посёлка Пески: было выпущено 18 мин калиба 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли районы сёл Весёлого и Ленинское в ДНР, причём в последнем случае боевиками применялся крупнокалиберный миномёт.

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