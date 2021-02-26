Париж, , 18:30 — REGNUM Во время песчаных бурь, в начале февраля окрасивших небо Франции в оранжевый цвет, во воздуху переносились частицы цезия-137 — возможного продукта распада давних ядерных испытаний, проводимых Францией в пустыне Сахара.

Об этом в исследовании, опубликованном 26 сентября, сообщил исследователь французской лаборатории ACRO, занимающейся контролем над уровнем радиации, Пьер Барбей.

Исследование образцов, собранных в районе массива Юра во время песчаной бури, выявило, что в их составе присутствуют частички продуктов распада ядерных испытаний, проводившихся в пустыне Сахара в начале 1960-х годах.

«Около 30 лет назад мы уже исследовали такой песок, и в нем тоже были следы цезия-137», — пояснил исследователь и добавил, что вещество не несет опасности для человеческого здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси по ядерной программе Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции и гендиректор МАГАТЭ обсудили ядерную программу Ирана