Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM Специалисты Северо-Западного управления Росприроднадзора, а также сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга осмотрели акваторию реки Дудергофка и Дудергофского канала в Петербурге, чтобы отыскать источник загадочной пены.\

Ее заметили местные жители: в соцсетях появилось видео, где видна пена на акватории канала. Граждане предположили, что источником пены может быть не сама река Дудергофка, а связанная с ней река Ивановка, в которую могут сливать вещество, ведущее к образованию пены. Сотрудники Росприроднадзора осмотрели и Ивановку и нашли там пену вблизи гаражного кооператива «Дружба» в месте, где Ивановка заключена в бетонный коллектор.

Представители гаражного кооператива подтвердили, что периодически наблюдают пену на акватории. Однако, как оказалось, на самой территории «Дружбы» нет автомойки или промышленного производства, зато рядом находится промзона, в которой и могут быть потенциальные источники загрязнения, сочли в Росприроднадзоре.

Впрочем, раз Ивановка подлежит региональному надзору, а в промзоне тоже нет объектов для федерального надзора, проверку пришлось свернуть, всю информацию передать в городской комитет по природопользованию и администрацию Красносельского района.

В свою очередь в комитете по природопользованию рассказали, что его сотрудники и специалисты подведомственных организаций произвели осмотр Дудергофского канала от 1-го Петергофского моста до устья реки Дудергофки. Из канала взяли пробы воды.

Но, поскольку река Дудергофка, как заявляют в комитете, подлежит федеральному государственному надзору, то вся информация о ситуации передана для выяснения источника загрязнения Росприроднадзору. К выяснению причин появления пены также подключится петербургский Водоканал.

Ранее, в декабре 2020 года, специалисты уже брали пробу воды в Дудергофке и находили там фталаты, жирные кислоты и гексадекановую кислоту от косметических средств, в том числе шампуня или мыла.

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