Архангельск, , 18:23 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявлено 129 новых случаев COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 71 архангелогородец, 28 северодвинцев, 11 жителей Котласа. Новые случаи заболевания выявлены также в Вельском, Котласском, Шенкурском и других районах области.

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Литву», — сообщили в штабе.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 4357 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 21 тысячи человек.