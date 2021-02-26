Москва, , 18:17 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу посетил московское предприятие компании «Кронштадт», производящее беспилотные авиационные комплексы, сообщает 26 февраля пресс-служба российского военного ведомства.

В ходе визита Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием «Кронштадт».

"Министру обороны РФ продемонстрировали процесс изготовления композитных деталей планеров беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сборки готовых изделий, а также наземный пункт управления БЛА», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Главе российского военного ведомства представили разведывательно-ударный комплекс большой продолжительности полета «Иноходец», перспективный скоростной ударный БЛА «Гром», а также летательный аппарат радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД».

Кроме того, специалиста компании «Кронштадт» показали Сергею Шойгу летательные аппараты, пришедшие на плановое техобслуживание после их боевого применения в Сирии.

«Сегодня обсудим состояние и перспективы развития российской беспилотной авиации, определим меры по повышению темпов оснащения Вооруженных сил такими летательными аппаратами», — сказал Сергей Шойгу по итогам визита на предприятие.

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