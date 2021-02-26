Астрахань, , 18:14 — REGNUM В Астрахани направлено в суд уголовное дело в отношении директора управляющей компании ООО «Комплекс-А». Об этом иа сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

30 июля 2020 года у подъезда дома № 65 на улице Генерала Епишева, управление которым осуществляло ООО «Комплекс-А», упала девочка. Произошло это из-за того, что между подъемником для инвалидных кресел и стеной дома не было оградительных конструкций. Девочка получила травму. Вред, причинённый её здоровью, оценили как тяжкий.

После завершения расследования прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело было направлено в Советский районный Астрахани.