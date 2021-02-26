Москва, , 18:13 — REGNUM Вопросы контроля над вооружениями обсудили 26 февраля в ходе встречи заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и американский посол в России Джон Салливан, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов проблематики контроля над вооружениями», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, России и США удалось сохранить один из ключевых договоров контроля над вооружениями — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 продлён до 5 февраля 2026 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва заявила, что готова к «серьезным дискуссиям» с Вашингтоном