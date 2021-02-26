Париж, , 18:14 — REGNUM Дом известного французского автора и исполнителя песен Сержа Генсбура, скончавшегося почти 30 лет назад, в 7 округе Парижа откроют для публики и превратят в музей «до конца этого года». Об этом сообщила дочь певца, киноактриса Шарлотта Генсбур в интервью Agence France-Presse.

«Мой отец не был частью лишь своей эпохи. Потому что он прекрасно использовал все стили в письме. Мой отец знал, что такое классический язык и что такое язык современный язык в литературе, и он использовал юмор. Мы ведь об этом и мечтаем — о таком совершенстве», — заявила Генсбур.

«Музей будет действительно неотъемлемой частью парижского наследия. Это особенный дом, в котором будут не предметы его творчества, а атмосфера, в которой он работал. Это его личность, и это удивительно», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января президент Франции Эммануэль Макрон ответил отказом на петицию о перемещении останков французских поэтов Поля Верленаи Артюра Рембо в парижский Пантеон.

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