Москва, , 18:06 — REGNUM На 62-м году жизни умер главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров.

Как сообщается на сайте издательства, смерть наступила 25 февраля после тяжёлой болезни.

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«Вместе с ним ушла целая эпоха — но мы всегда будем помнить того, кто сделал ее возможной. Прощайте, Андрей Витальевич!» — написали сотрудники «Молодой гвардии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Троекуровском кладбище похоронили известного актёра, народного артиста РСФСР Андрей Мягкова. Он скончался 18 февраля на 83-м году жизни.

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