Воронеж, , 18:05 — REGNUM Движение под путепроводом на Московском проспекте в Воронеже закрыто для отвода воды 26 февраля, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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Как пояснили в мэрии, резкое потепление привело к активному снеготаянию, и в низинное место под путепроводом на Московском проспекте (бульвар Победы) вода прибывает настолько быстро, что перекачать ее не могут даже три насоса канализационно-насосной станции. Чтобы решить проблему, на место направлены два илососа МБУ «Городская дорожная служба». На время проведения работ по отводу воды движение под путепроводом закрыто, срок пока не называется. Работы по отводу воды проводятся и в других районах города — на улицах Брянской (у центрального автовокзала), Димитрова, Иркутской, Ильюшина, 50 лет ВЛКСМ, пересечении Ростовской и Новосибирской.

Как отмечет ИА REGNUM, в Воронеж после обильных снегопадов и сильных, до — 25 градусов, морозов, пришла резкая оттепель. 26 февраля днём температура воздуха поднималась до +7 градусов.