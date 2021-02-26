Москва, , 18:04 — REGNUM Прогнозы относительно состояния рынка МФО в 2021 году следует связывать с эпидемиологической ситуацией и экономической активностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

«Сектор МФО начал свое восстановление уже в III квартале 2020 года по мере подъема экономики: на 6% вырос портфель микрозаймов, объем кредитов по сравнению со II кварталом вырос на 40%. Докризисного уровня достигло число заемщиков, увеличился средний размер займа, улучшилась структура кредитования, — сказала Воронкова. — Среди трендов, которые способны оказать позитивное влияние на дальнейшее развитие МФО, усиление онлайн-сегмента. Основанием для позитивных заключений является улучшение оценочного показателя перспектив роста российской экономики МВФ до 3% вместо 2,8% в октябре, хотя это и ниже среднемирового показателя, который прогнозируется на уровне 5,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году объемы просроченной задолженности по микрозаймам могут вырасти еще больше.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ обанкротятся примерно 10% всех мелких предприятий – прогноз