Нижний Новгород, , 18:02 — REGNUM Двое рабочих погибли в Нижнем Новгороде при осуществлении земляных работ, сообщает 26 февраля областная трудовая госинспекция.

Уточняется, что люди погибли из-за обрушения грунта.

«Комиссия Государственной инспекции труда в Нижегородской области выехала на место обрушения грунта по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. Согласно поступившей информации, при проведении земляных работ произошло обрушение грунта. По предварительной информации, 2 погибших. Обстоятельства произошедшего несчастного случая и сведения о пострадавших уточняются», — указано в сообщении инспекции.

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту гибели людей.

Причины и подробности трагедии выясняются.

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