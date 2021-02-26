Кострома, 26 февраля, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы от КПРФ Елена Шахова предложила скорректировать региональный закон о проведении публичных мероприятий. Об этом она сообщила на личной странице в Facebook. Парламентарий хочет сделать информацию о заявленных митингах в регионе открытой.

Наталья Диева Здание Костромской областной думы

Речь идёт об одной из статей закона, регламентирующей порядок подачи уведомления о проведении митингов. Сегодня в соответствии с региональным законом организатор должен сообщать о желании провести акцию местным властям. Запись об этом появляется в специальной регистрационной книге, после чего в трёхдневный срок организатору разрешают или запрещают провести мероприятие.

Чаще всего чиновники отказывают политикам и активистам в митингах, ссылаясь на то, что на данной территории в это время уже заявлена другая акция. При этом, увидеть наличие свободных мест и «окон» в момент подачи уведомления организаторы не могут — регистрационная книга не находится в свободном доступе.

Парламентарий считает, что сделать закон «прозрачнее» можно с помощью лишь одного предложения, отсутствие которого существенно осложняет жизнь политикам и активистам.

«До 2012 года уведомление организатора митинга регистрировалось в присутствии уведомителя. Организатор митинга имел возможность собственными глазами увидеть в книге регистрации информацию о других поданных уведомлениях на это же место и время. Была возможность без трехдневного ожидания отказа начать обсуждать со сторонниками, либо иное время, либо иное место проведения. Теперь же организатор митинга при подаче уведомления лишен права и возможности увидеть записи в регистрационной книге. И виной тому, по моему мнению, несовершенство статьи Закона Костромской области «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Костромской области». На мой взгляд, в нем не хватает одного предложения: «регистрационная книга предоставляется для обозрения и (или) снятия копий организатору публичного мероприятия немедленно по его требованию. Предложенное изменение позволит установить оптимальные условия для реализации права на свободу мирных собраний», — написала Шахова.

Депутат уже внесла инициативу о внесении изменений в статью регионального закона в областную думу. Она будет рассмотрена на профильном комитете по госустройству в начале марта. Администрации региона и областного центра — Костромы уже оставили отзыв на законопроект. Они не поддержали предложение, сославшись на то, что в книгу регистрации уведомлений вносится информация об организаторах публичного мероприятия. По мнению чиновников, фамилия и инициалы организаторов являются персональными данными и не подлежат разглашению.