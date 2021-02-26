Москва, , 17:59 — REGNUM Чиновникам из министерства природных ресурсов и экологии РФ стоит объяснить, куда были потрачены деньги, заложенные в уже действующие тарифы, и почему мусорные полигоны не были рекультивированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил член Общественного совета при Минприроды РФ, эколог Александр Закондырин. Так он прокомментировал информацию о том, что власти РФ хотят заставить граждан РФ платить ежегодно дополнительные 32 рубля, которые пойдут на рекультивацию мусорных полигонов.

«Я слышал эту инициативу от господина Земцова (директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды — прим. ИА REGNUM), когда этот вопрос рассматривался вчера в Минприроды, — сказал Закондырин. — Надо понимать, что эти 32 рубля — это средняя температура по больнице. Это не есть какая-то цифра для какого-то конкретного полигона. Так коллеги посчитали. Но это на самом деле не имеет отношения к реальности. И разница может быть в сотни раз. Более того, есть сельская местность, где вообще не было принято платить за вывоз мусора, который весь сжигали в печках или превращали в компост. И люди не понимают, за что они будут должны платить и о какой рекультивации полигонов идет речь».

Как пояснил Закондырин, чиновники из Минприроды должны показать дифференцированную методику по разным типам муниципалитетов и разным типам регионов с разной ситуацией.

«И Земцов обещал раскрыть дифференцированный подход. Если же просто перемножить 32 рубля, то ничего приличного не получится, — сказал он. — А сейчас разговор идет о том, что мы возьмем эти деньги и через 25 лет будет какая-то рекультивация. А нам надо сегодня. Полигоны уже заполнены. И ждать 25 лет не надо. Еще бы я хотел подчеркнуть, что в рамках тарифа, который уже есть сейчас, на протяжении длительного периода времени коллеги уже получали деньги на рекультивацию полигонов! И может быть, стоит выяснить, куда делись деньги, которые уже были в тарифе?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что его ведомство не поддерживает идею о том, что население должно «платить за полигоны».

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