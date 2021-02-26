Москва, 26 февраля, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Чиновникам из министерства природных ресурсов и экологии РФ стоит объяснить, куда были потрачены деньги, заложенные в уже действующие тарифы, и почему мусорные полигоны не были рекультивированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил член Общественного совета при Минприроды РФ, эколог Александр Закондырин. Так он прокомментировал информацию о том, что власти РФ хотят заставить граждан РФ платить ежегодно дополнительные 32 рубля, которые пойдут на рекультивацию мусорных полигонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по рекультивации полигона ТБО

«Я слышал эту инициативу от господина Земцова (директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды — прим. ИА REGNUM), когда этот вопрос рассматривался вчера в Минприроды, — сказал Закондырин. — Надо понимать, что эти 32 рубля — это средняя температура по больнице. Это не есть какая-то цифра для какого-то конкретного полигона. Так коллеги посчитали. Но это на самом деле не имеет отношения к реальности. И разница может быть в сотни раз. Более того, есть сельская местность, где вообще не было принято платить за вывоз мусора, который весь сжигали в печках или превращали в компост. И люди не понимают, за что они будут должны платить и о какой рекультивации полигонов идет речь».

Как пояснил Закондырин, чиновники из Минприроды должны показать дифференцированную методику по разным типам муниципалитетов и разным типам регионов с разной ситуацией.

«И Земцов обещал раскрыть дифференцированный подход. Если же просто перемножить 32 рубля, то ничего приличного не получится, — сказал он. — А сейчас разговор идет о том, что мы возьмем эти деньги и через 25 лет будет какая-то рекультивация. А нам надо сегодня. Полигоны уже заполнены. И ждать 25 лет не надо. Еще бы я хотел подчеркнуть, что в рамках тарифа, который уже есть сейчас, на протяжении длительного периода времени коллеги уже получали деньги на рекультивацию полигонов! И может быть, стоит выяснить, куда делись деньги, которые уже были в тарифе?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что его ведомство не поддерживает идею о том, что население должно «платить за полигоны».